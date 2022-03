Sara Croce, chi è la modella di "Avanti un altro"

Chi è Sara Croce, l'influencer di "Avanti un altro"

Sara Croce, la modella di 23 anni che ha conquistato i social e la tv. È arrivata su Canale 5 grazie a "Ciao Darwin", il programma condotto da Paolo Bonolis, dove ha ricoperto il ruolo di Madre Natura, conquistando il pubblico.

La sua carriera è continuata con il programma “Avanti un Altro”. Parte delle “Bonas” del gioco televisivo. Ogni sera Sara Croce intrattiene il pubblico a casa, contribuendo al successo della trasmissione del duo Bonolis-Laurenti, arrivata alla sua undicesima stagione.

Il successo televisivo non è tutto per la modella classe 1998, infatti Sara Croce riscuote sempre più successo sui social, in particolare su Instagram, dove ha raggiunto 1 milione di follower. L’influencer ha fatto parlare di sé con gli ultimi post.

Leggi anche: