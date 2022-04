Ucraina, Biden: "Non ci sono prove che Mariupol sia caduta"

Guerra Russia Ucraina, in arrivo altre armi dagli Usa. Biden: "500 milioni di dollari di aiuti"

Il presidente americano Joe Biden cercherà di inviare all'Ucraina altri 500 milioni di dollari di aiuti diretti al governo per mantenere attivi i principali servizi, mentre la guerra con la Russia continua. "Questo è denaro che il governo può utilizzare per stabilizzare la propria economia, per sostenere le comunità che sono state devastate dall'assalto russo e pagare i coraggiosi lavoratori che continuano a fornire servizi essenziali al popolo ucraino", ha detto Biden, durante la conferenza alla Casa Bianca.

Questo finanziamento servirà a coprire il costo dei servizi di base del governo ucraino, comprese pensioni, stipendi e programmi di aiuto. Biden ha aggiunto giovedì che gli Stati Uniti hanno quasi esaurito i 13,6 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina approvati in marzo e ora servirà l'autorizzazione di Camera e Senato per qualsiasi pacchetto di spesa aggiuntivo. Questi aiuti si aggiungono al secondo stanziamento di 800 milioni di dollari in aiuti militari.

"Prima di tutto, è discutibile il fatto che (Putin) controlli Mariupol. Una cosa che sappiamo per certo di Mariupol è che dovrebbero essere consentiti corridoi umanitari e lasciare che le persone escano dall'acciaieria e da altri posti. Questo è ciò che qualsiasi capo di stato farebbe in una circostanza del genere. E non ci sono ancora prove che Mariupol sia completamente caduta", così Biden nel corso di un discorso sugli aiuti per l'Ucraina.

"La battaglia di Kiev è stata una vittoria storica per gli ucraini. È stata una vittoria per la libertà conquistata dal popolo ucraino con l'assistenza senza precedenti degli Stati Uniti e i nostri alleati e i nostri partner. Ora dobbiamo accelerare il pacchetto di assistenza per preparare l'Ucraina all'offensiva russa. Sarà più limitata in termini geografici, ma non in termini di brutalità", così Biden nel corso di un discorso sugli aiuti per l'Ucraina.