Cina pronta ad entrare in guerra. Avvertimento agli Usa. Biden, vertice Nato

Cina e Usa, reciproche minacce. Il rischio di una terza guerra mondiale

La guerra in Ucraina prosegue senza sosta. Putin non si ferma e anzi concentra i suoi attacchi proprio sulla capitale Kiev, il segnale che i russi non intendono negoziare ma puntano a far cadere al più presto il governo Zelensky. Altra pioggia di missili nella notte, proprio nel cuore di Kiev. Sul fronte diplomatico le cose non vanno certo meglio dopo le reciproche minacce tra Cina e Usa. Per questo i leader della Nato stanno valutando di tenere una riunione straordinaria a Bruxelles alla fine della prossima settimana, a cui parteciperanno il presidente Joe Biden e altri capi di Stato. Lo riferiscono funzionari statunitensi e stranieri, citati da Cnbc. "Ci assicureremo che l’Ucraina disponga delle armi per difendersi dall’invasione russa. Invieremo denaro, cibo e aiuti per salvare vite ucraine. Daremo il benvenuto a braccia aperte ai rifugiati ucraini". Così su Twitter il presidente Usa Joe Biden.

La Cina ha avvertito gli Stati Uniti che non bisogna diffondere "false informazioni che distorcono o screditano la posizione della Cina" rispetto alla crisi in Ucraina. L'avvertimento, riferisce l'agenzia Xinhua, è stato pronunciato dal direttore della Commissione Affari Esteri del Partito Comunista Cinese, Yang Jiechi, durante l'incontro a Roma con il consigliere per la Sicurezza Nazionale Usa. Jake Sullivan, alla vigilia dell'incontro, e anche al termine dei colloqui, ha ammonito Pechino a non sostenere Mosca, minacciando "implicazioni" per Pechino da una tale mossa.

Leggi anche: