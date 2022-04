Corea Nord, Kim Jong regala una casa di lusso alla signora della tv di Stato

Ri Chun Hi, foto dalla pagina Twitter di Kfa-Uk

Corea del Noed, Kim regala una casa di lusso alla star della tv di Stato Ri Chun Hee

In Corea del Nord è la star numero uno della televisione, ma anche all'estero è famosa per la sua conduzione del telegiornale a dir poco enfatica: Ri Chun Hee, la anchorwoman del regime di Pyongyang, è stata ieri premiata direttamente dal leader supremo Kim Jong Un con un appartamento di lusso nel cuore della capitale, Pyongyang. Le immagini televisive della KCTV - andate in onda apparentemente con lo speakeraggio della stessa Ri - hanno mostrato il momento della consegna.

Kim ha portato per mano Ri a scoprire il suo nuovo appartamento: uno spazio lussuoso, con un'ampia cucina e parquet di prestigio nel quartiere residenziale sul fiume Pothong. La consegna dell'appartamento a una commossa Ri, vestita con un tradizionale abito rosa e blu, è stata parte delle cerimonie nell'ambito della festa per il 110 anniversario della nascita di Kim Il Sung, il fondatore della Corea del Nord e nonno dell'attuale leader supremo. Per la celebrazione si è organizzata anche una grande parata.

