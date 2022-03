Guerra in Ucraina, valanga di profughi. Unhcr: "Emergenza senza precedenti"

Guerra in Ucraina, già oltre un milione e mezzo di profughi. Grandi (Unhcr): "E' una valanga"

"La crisi dell'Ucraina è una delle più importanti del dopoguerra, cresce a una velocità impressionante e parte dall'Europa per approdare in Europa": è l'allarme lanciato dall'Alto commissario dell'Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, in un'intervista a La Repubblica.Per Grandi è "un momento unico e storico per il nostro continente" perché "neppure gli spostamenti causati dalla guerra in Jugoslavia avevano raggiunto queste dimensioni".

"Sono appena arrivato a Palanca, la frontiera tra la Moldavia e l'Ucraina, e vedo un afflusso impressionante, una valanga umana che entra ed esce dalla dogana ogni minuto", ha riferito l'Alto commissario. Quelle che stanno arrivando "sono le famiglie che hanno risorse e conoscenze in Europa, i problemi veri arriveranno in seguito, se altre città saranno bombardate", ha sottolineato Grandi, "vedremo, allora, uscire persone che hanno meno soldi e legami e dovranno fermarsi nei Paesi di confine rischiando di far salire le tensioni".

Guerra in Ucraina, Grandi: "Rischio onda di profughi sulla Moldavia"

"La Moldavia è un Paese fragile, esposto, fuori dalla Ue e dalla Nato", ha osservato, "tre milioni di abitanti hanno visto oltre centomila ucraini varcare le loro frontiere. È davvero difficile gestire la situazione per loro, dobbiamo aiutarli molto. E se i russi dovessero sfondare a Odessa, cinquanta chilometri da qui, il porto naturale dei moldavi, allora l'esodo verso la Moldavia diventerebbe drammatico".

