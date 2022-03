Guerra Russia-Ucraina, Putin dichiara l'Italia "Paese ostile"

L'Italia per la Russia è ufficialmente un "Paese ostile"

Preoccupante svolta nella questione-Ucraina: il governo russo ha approvato una lista di "Paesi ostili", rei di avere applicato sanzioni contro Mosca, nella quale compare anche l'Italia.



La lista comprende tra gli altri gli Usa, i Paesi dell'Unione Europea, la Gran Bretagna, il Giappone, la Corea del Sud, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Svizzera oltre che ovviamente la stessa Ucraina. Secondo il decreto, lo Stato, le imprese e i cittadini russi che abbiano debiti nei confronti di creditori stranieri appartenenti a questa lista potranno pagarli in rubli, ormai fortemente svalutati.

In seguito all'inasprimento della legge che punisce con la prigione la diffusione di presunte "notizie false" sulla guerra in Ucraina, oggi oltre 150 giornalisti di varie testate e nazionalità hanno lasciato la Russia, per non rischiare di incorrere nel bavaglio di Putin.

