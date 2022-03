Guerra Ucraina, la Russia via da Kiev. Obiettivo Donbass per cantare vittoria

Guerra Ucraina, la Russia rivede i suoi piani e si concentra solo sulla "liberazione" del Donbass

Nel trentesimo giorno dell'invasione russa dell'Ucraina, il capo della direzione operativa dello Stato maggiore della Difesa russo, Serghei Rudskoy, ha annunciato che i principali obiettivi della prima fase dell'operazione russa in Ucraina "sono stati completati" e che questo "consente di concentrare gli sforzi principali sul raggiungimento dell'obiettivo principale: la liberazione del Donbass". E i tank russi, come spiega il Corriere della Sera, arretrano da Kiev.

La ragione non è ovviamente il raggiungimento dell'obiettivo, visto che il governo di Zelensky è ancora in piedi. La ragione, racconta Repubblica, è che "le forze di invasione di Vladimir Putin hanno ancora 3-4 settimane di autonomia. Dopodiché non avrebbero più risorse per proseguire le ostilità in Ucraina: niente armi, poco cibo, difficoltà nel rinforzare le truppe, segnate da perdite impreviste. Il piano sul campo è, per questo, già cambiato, rispetto alle previsioni iniziali. Molto ridimensionato: il progetto è di conquistare tutto il Donbass, certo, con Mariupol che dovrebbe cadere nelle prossime 72 ore. Ma al momento l’ipotesi di prendere Kiev e il resto del Paese sembrerebbe essere tramontata", spiega Repubblica.

Secondo il ministero della Difesa di Kiev, le forze russe, prive di risorse sufficienti per portare avanti la loro offensiva, sono state respinte da alcune aree. Le truppe ucraine hanno annunciato di aver respinto l'attacco dei militari russi alla città di Slavutych, dove vivono i lavoratori della centrale nucleare di Chernobyl. Il governatore regionale di Chernihiv, Viacheslav Chaus, ha ammesso di essere stata tagliata fuori dalle forze russe ed è sottoposta a tiri di artiglieria e raid aerei. - Sud e Mar Nero Dopo aver già completamente conquistato la città di Kherson, le forze russe, ha detto una fonte della Difesa francese, stanno facendo progressi nei combattimenti nelle strade di Mariupol. Secondo i britannici, le truppe di Mosca "cercano ancora di accerchiare Mykolaiv e di avanzare verso Odessa, con lenti progressi, essendo rallentati da problemi logistici e dalla resistenza ucraina".

Concentrarsi solo sul Donbass potrebbe garantire a Putin la possibilità di dichiarare vittoria e sedersi davvero a un tavolo negoziale. Ma, avverte il Corriere, è "anche possibile che una volta conquistato tutto il Donbass, l’esercito riprenda l’offensiva verso Kiev e Odessa".

