Elezioni Francia, maggioranza a rischio per Macron. Incubo "cohabitation"

Elezioni Francia, avanza la sinistra



A soli undici giorni alle elezioni legislative francesi, i sondaggi non sono tutti dalla parte di Emmanuel Macron. Secondo l'ultima stima di Ifop-Fiducial, la coalizione in sostegno al presidente della Repubblica, accreditata a ottenere tra i 275 e i 310 posti in parlamento con il 27 per cento al primo turno, rischia di non avere la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale, per la quale servono almeno 289 seggi su 577.



La Nuova unione popolare ecologica e sociale - l'alleanza che riunisce le maggiori forze di sinistra - e' data invece al 25 per cento al voto del 12 giugno, quindi in seconda posizione, ma per la prima volta in questa campagna elettorale nelle proiezioni di un istituto di voto i potenziali deputati della gauche sono fino a 205, minimo 170.



Altra sorpresa del pronostico di Ifop e' la terza posizione occupata dalla coalizione tra i Republicains e l'Unione dei democratici e degli indipendenti, con un numero di seggi che oscilla tra 35 e 55, e il Rassemblement national di Marine Le Pen quarto all'arrivo con minimo 20 e massimo 50 eletti, nonostante il potenziale 21 per cento dei sostegni al primo turno.



Per Eric Zemmour, invece, il sondaggio prevede un risultato disastroso. Il suo partito, Reconquete, otterra' massimo quattro seggi. A conferma dell'insicurezza sull'esito dello scrutinio, inoltre, il 63 per cento degli intervistati da Ifop ha dichiarato di volere una coabitazione.

