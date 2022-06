Russia, esercitazioni nucleari a Ivanovo e Biden invia i missili a Kiev

Russia, cominciano le esercitazioni nucleari e Joe Biden invia i missili Himars all’Ucraina

È in corso un'esercitazione delle forze nucleari russe nella provincia di Ivanovo, a nord est di Mosca. Lo riporta l'agenzia Interfax citando il ministero della Difesa russa. Circa un migliaio di militari stanno partecipando alle manovre con un centinaio di veicolo, compresi i lanciatori dei missili balistici intercontinentali Yars.

La notizia è arrivata poco dopo che Joe Biden ha annunciato il nuovo pacchetto di assistenza militare a Kiev che comprende anche i missili a medio raggio Himars con una gittata di 80 chilometri. Si tratta quindi di missili con una gittata inferiore a quella massima del sistema, che è di circa 300 chilometri ma è comunque molto superiore a quella delle armi finora inviate da Washington.

Nel nuovo pacchetto, l'undicesimo, di assistenza militare all'Ucraina vi saranno anche radar per la ricognizione aerea, altri razzi anticarro Javelin, munizioni di artiglieria, elicotteri, veicoli tattici e pezzi di ricambio per sostenere le operazioni di manutenzione dell'equipaggiamento militare.

