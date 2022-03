Russia, Ucraina: boicottare Renault. Zelensky contro le imprese francesi

Ucraina: Zelensky a Francia, Renault e Leroy Merlin via da Russia

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto un boicottaggio mondiale della Renault. La Renault è tra le aziende francesi che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato oggi di "sponsorizzare la guerra" per non aver lasciato la Russia.

Le imprese francesi devono lasciare la Russia. Lo ha detto nel suo discorso davanti agli eletti dell'Assemblea Nazionale e del Senato in seduta congiunta il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, citando esplicitamente il gruppo automobilistico Renault e la catena di bricolage Leroy Merlin. Zelensky ha parlato per circa 10 minuti e ha chiesto alla Francia e ai suoi partner di fare di più, "un pacchetto di sanzioni alla settimana", per mettere al tappeto l'economia russa.

