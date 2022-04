Ucraina, scoperti 132 cadaveri torturati. Zelensky: non riesco più a piangere

Zelensky,dopo Bucha e Kramatorsk non riesco piu' a piangere

"Non riesco piu' a piangere". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al quotidiano tedesco Bild rispondendo alla domanda se avesse pianto per il massacro di ieri alla stazione di Kramatorsk e dopo le centinaia di morti di Bucha. "Si', provo odio verso la Russia, verso i soldati russi. Quando vedo queste immagini davanti ai miei occhi, bambini assassinati senza gambe, senza braccia. E' un risentimento, e' terribile", ha ammesso il presidente ucraino.

Archivio Kiev crimini guerra, oltre 1500 morti e foto choc

Il lugubre suono delle sirene d'allarme e la scritta: 'Al di la' del male, anche durante la guerra'. Si apre cosi' l'Archivio online creato da Kiev per documentare i crimini di guerra russi. Il sito contiene diverse sezioni: da quella sulle vittime a quelle su torture, ostaggi e stupri. Poi i numeri: 1.563 morti, tra cui 167 bimbi, 4.820 crimini di guerra, 6.800 edifici distrutti. Cifre che Kiev documenta con testimonianze di civili ma anche di media. Ma soprattutto con foto: dall'ospedale pediatrico bombardato di Mariupol e quelle del massacro di Bucha. Il sito e' aggiornato a ieri con l'attacco alla stazione di Kramatorsk.

Ucraina: Kiev, cadaveri 132 "torturati" a Makariv

In Ucraina, nella citta' di Makariv, nella regione di Kiev, sono stati trovati i cadaveri di 132 civili "torturati e assassinati": lo ha reso noto il governo ucraino, con un 'tweet' del ministero della Difesa. I soccorritori, si legge ancora nel messaggio, "avanzano nel territorio liberato" dai russi "e vengono scoperti nuovi mostruosi crimini di guerra". Secondo Kiev, la citta' di Makariv e' semidistrutta.

Di Maio, riapre ambasciata Kiev, operativa dopo Pasqua

"Riapriremo subito dopo Pasqua la nostra ambasciata a Kiev". Lo ha deciso il ministro Di Maio dopo la riunione di coordinamento di questa mattina alla Farnesina per fare il punto sulla guerra in Ucraina. "Siamo stati gli ultimi ad andare via da Kiev e saremo tra i primi a tornarci", afferma Di Maio all'Unita' di Crisi insieme all'ambasciatore italiano in Ucraina Francesco Zazo in collegamento da Leopoli e all'ambasciatore Giorgio Starace da Mosca.

