Ascolti TV ieri 12 giugno 2022: Giletti-Sallusti non basta, cala Non è l'Arena

Ascolti TV ieri 12 giugno 2022: il re-match tra i conduttore Giletti e Sallusti non basta a Non è l'Arena per confermarsi. Il talk scende a 774mila spettatori per il 6,2% di share

Rai1 detiene nuovamente il primato degli ascolti TV per la prima serata di domenica con la replica di Mina Settembre, che ottiene 2.759.000 spettatori pari al 16.8% di share. Secondo posto per il play off di Lega Pro Palermo-Padova, che ha decretato la promozione in Serie B dei rosanero. La partita su Rai2 è stata vista da 1.380.000 spettatori con l’8.6%. Medaglia di bronzo per Non è l’Arena su La7. Il nuovo scontro tra Giletti e Sallusti è stato visto da 774.000 spettatori pari al 6.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 12 giugno 2022 per le altre reti: Una Notte da Leoni su Italia 1 con 743.000 spettatori (4.8%), Una Doppia Verità su Rai3 con 881.000 spettatori (5.4%), Zona Bianca su Rete4 con 494.000 spettatori (4%), Attacco al potere – Olympus Has Fallen su Tv8 con 400.000 spettatori (2.6%), Un Paese a Dieta sul Nove con 132.000 spettatori (0.8%).

Ascolti TV ieri 12 giugno 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma al primo posto anche negli ascolti TV ieri 12 giugno 2022 con Soliti Ignoti – Il Ritorno, visto da 3.537.000 spettatori con il 22.3%. Seguono poi Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.233.000 spettatori (4.4%), NCIS su Italia 1 con 1.055.000 spettatori (6.9%), Sapiens Files su Rai3 con 526.000 spettatori (3.5%), Controcorrente su Rete 4 con 665.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 681.000 spettatori (4.3%) nella seconda, In Onda su La7 con 861.000 spettatori con il 5.6%.

Leggi anche: