Ascolti TV ieri 17 ottobre 2022: vince il GF VIP, Quarta Repubblica primo talk

Ascolti TV ieri 17 ottobre 2022: l'approfondimento con Nicola Porro chiude con 918mila spettatori e il 6,2% di share

Canale 5 vince la gara degli ascolti TV con il Grande Fratello VIP 7 con 2.652.000 spettatori pari al 20.8% di share. Rai1 è seconda con la fiction Sopravvissuti, che ha appassionato 2.748.000 spettatori pari al 15.4% di share. Terza posizione per Stasera Tutto è Possibile su Rai2 con 1.535.000 spettatori pari al 9.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 17 ottobre 2022 per le altre reti: The Foreigner su Italia 1 con 1.190.000 spettatori (6.5%), Presa Diretta su Rai3 con 930.000 spettatori (4.9%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 918.000 spettatori (6.2%), Conflitto di Classe su La7 con 462.000 spettatori (2.5%), la quarta stagione di Gomorra – La Serie su TV8 con 327.000 spettatori (1.7%), Little Big Italy sul Nove con 516.000 spettatori (2.6%).

Ascolti TV ieri 17 ottobre 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende il primo posto negli ascolti TV ieri 17 ottobre 2022 nell'access prime time con i Soliti Ignoti con 4.706.000 spettatori con il 21.8%. Seguono poi sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.533.000 spettatori (16.4%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.371.000 spettatori (6.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.496.000 spettatori (7%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.189.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 1.123.000 spettatori (5.2%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.786.000 spettatori (8.2%).