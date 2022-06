Ascolti TV ieri 20 giugno 2022: Stravince l'Isola dei Famosi, Report stabile

Ascolti TV ieri 20 giugno 2022: il programma di approfondimento condotto da Ranucci raggiunge 1.37 milioni di spettatori e l'8,4% di share

La semifinale de L'Isola dei Famosi 16, in onda su Canale 5 dalle 21.34 all’1.25, ha dominato gli ascolti TV di ieri con 2.400.000 spettatori pari al 20.7% di share (Isla Bonita: 984.000 – 31.1%). Seconda posizione per il film Wonder su Rai1 con 2.648000 spettatori pari al 16.3%. Sul gradino più basso del podio si piazza Report su Rai 3 con 1.377.000 spettatori pari ad uno share dell’8.4% (presentazione di 15 minuti: 9797.000 – 5.7%)

Per quanto riguarda invece gli ascolti TV ieri 20 giugno 2022 per le altre reti: 911 su Rai2 con 900.000 spettatori (5.1%) e 911 Lone Star con 728.000 spettatori (4.5%), l’ottava stagione in prima visione di Chicago PD su Italia 1 con 1.027.000 spettatori (6.7%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m di 771.000 spettatori (6%), Yellowstone su La7 con 303.000 spettatori (2.3%), Gomorra – La Serie su TV8 con 267.000 spettatori (1.9%), MIIB – Men in Black II sull Nove con 291.000 spettatori (1.7%).

Ascolti TV ieri 20 giugno 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende la vetta degli ascolti TV ieri 20 giugno 2022 ma nell'access prime time con Techetechetè, visto da 3.190.000 spettatori con il 18.6% di share. Seguono poi Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.809.000 spettatori (16.3%), NCIS – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.260.000 spettatori (7.4%), Generazione Bellezza su Rai3 con 597.000 spettatori (3.8%), Controcorrente su Rete 4 con 823.000 spettatori (5%) nella prima parte e 907.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.487.000 spettatori (8.6%).