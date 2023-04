Ascolti TV ieri 3 aprile 2023: GF chiude male mentre Report riparte col botto

Ascolti TV ieri 3 aprile 2023: Report apre la seconda parte della stagione con 1.59 milioni di spettatori per l'8,2% di share

Canale 5 vince negli ascolti TV grazie alla finale del Grande Fratello VIP 7 vinto da Nikita Pelizon, che chiude con 2.871.000 spettatori pari al 24% di share. L'anno scorso (con il vecchio sistema di rilevazione) aveva raggiunto 3.659.000 spettatori pari al 26.06% di share. Secondo posto per Resta con Me su Rai1, che ha appassioanto 3.781.000 spettatori pari al 20.6% di share. Rai3 è medaglia di bronzo con il ritorno di Report, che arriva a 1.591.000 spettatori pari all’8.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 3 aprile 2023 per le altre reti: Anche Stasera Tutto è Possibile su Rai2 con 1.093.000 spettatori (6.9%), Freedom – Oltre il Confine su Italia 1 con 814.000 spettatori (4.8%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 682.000 spettatori (4.4%), Bad Company – Protocollo Praga su La7 con 504.000 spettatori (2.7%), Free Guy – Eroe Per Gioco su TV8 con 274.000 spettatori (1.5%), Accettano Miracoli sul Nove con 379 .000 spettatori (2%).

Ascolti TV ieri 3 aprile 2023 nell'access prime time

Rai1 si riprende il primo posto negli ascolti TV ieri 3 aprile 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 4.279.000 spettatori con il 20.8% di share. Soliti Ignoti arriva a 4.636.000 spettatori con il 21.5% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 4.099.000 spettatori (19%), NCIS su Italia 1 con 1.588.000 spettatori (7.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.374.000 spettatori (6.5%), Stasera Italia su Rete 4 con 795.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 601.000 spettatori (2.8%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.546.000 spettatori (7.1%).