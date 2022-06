I nuovi episodi di "Bang Bang Baby", ispirata a Marisa Meric si dice pentita

Bang Bang Baby, arrivano gli ultimi episodi su Marisa Merico, Miss 'ndrangheta

Bang Bang Baby è la nuova serie targata Amazon Original ispirata alla vita di Marisa Merico, meglio nota come la principessa della 'ndrangheta. La serie, prodotta da Lorenzo Mieli, è ambientata nella Milano da bere degli anni Ottanta. Dal 31 maggio sono disponibili gli ultimi episodi della serie.

La storia della Merico è indubbiamente curiosa: a soli 52 anni ha già vissuto due vite diametralmente opposte: da una parte è la figlia del boss Emilio di Giovine e trafficante di droga finita in carcere. Dall’altra è una laureata in Criminologia che sta per sposarsi. Con l'avvento di Bang Bang Baby, Marisa Merico sceglie di aprirsi e di raccontarsi sulle pagine di Diva e Donna, a partire dalla sua scelta di occuparsi degli affari di famiglia: “Ero una ragazza, l’ho fatto per amore e per lealtà verso la mia famiglia, non certo per soldi”. Poi la maternità e la svolta: “Quando sono diventata mamma mi sono resa conto che non avrei potuto proteggere mia figlia. Ci ho provato a prendere le distanze. Poi però il passato mi è venuto a cercare”.

Le scelte di Marisa la portano in carcere e su Diva e Donna riflette sul distacco dalla figlia: “Quando sono entrata in galera mia figlia aveva 2 anni e mezzo. Quando sono uscita ne aveva 7. È stato difficile non vederla crescere”. La svolta dopo l’uscita dal penitenziario: “Ho fatto per tre anni le pulizie e avrei continuato a farlo. Poi ho iniziato a studiare criminologia”.

Marisa riflette sulla sua vita, sulle sue scelte e sui suoi errori con maggiore consapevolezza: “A 52 anni mi guardo indietro e mi pento di non aver scelto quella strada, di non aver visto i segnali di allarme”.

Leggi anche: