Jennifer Lopez in bikini fa impazzire i fan, fisico divino a 52 anni. FOTO

Le stelle non invecchiano mai. A 52 anni, Jennifer Lopez non è mai stata così bella e l'attrice si diverte a immortalare il suo fisico sempre da sogno. E le foto pubblicate sui suoi profili social fanno impazzire i fan. Negli scatti su Instagram, la star di Hollywood si mostra in micro bikini nero, pareo sulle spalle, occhiali da sole e capelli sciolti al vento.

Un look semplice che incanta i suoi numerosi follower. Il suo elisir di bellezza? Il fitness, l'alimentazione e, sicuramente, la cura generale del corpo. Ma non solo. Fondamentale è anche l'amore ritrovato con il “collega”, star del cinema americano Ben Affleck.

I due, dopo essere tornati insieme nel 2021, a 20 anni di distanza dal loro primo fidanzamento (avvenuto nel 2002), potrebbero sposarsi a breve, secondo alcune indiscrezioni. Tra l'altro, è stata la stessa Jennifer a dire che al momento sta vivendo un periodo magico e sereno con il suo compagno.

"Non credo che nessuno sia stato più sorpreso di noi”, ha detto la cantante intervistata dalla regina dei talk-show made in Usa Ellen DeGeneres. “No, non avremmo mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere. Ma è una cosa bellissima e noi siamo molto felici di esserci ritrovati. Il nostro amore va a gonfie vele, non sono mai stata meglio. Questo per noi è un momento davvero magico”, ha dichiarato J.Lo.

