Leclerc, Sainz e il trionfo Ferrari: F1 boom negli ascolti tv, numeri mondiali

Ascolti tv, GP Bahrain di F1 a quasi 1,6 milioni con la vittoria della Ferrari di Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz

Il trionfo della Ferrari - con Leclerc primo a Sainz secondo - nel GP del Bahrain 2022 (prima prova del mondiale di Formula 1) fa volare anche Sky Sport. La corsa live domenica 20 marzo dalle 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, ha raccolto 1 milione 592 mila spettatori medi, con il 10,8% di share e 2 milioni 704 mila spettatori unici.

Da segnalare anche gli ascolti del post gara: Sky Sport mette la quinta con 714 mila spettatori medi e il 4,5% di share. Si tratta del secondo Gran Premio più visto dal Mondiale 2020, superato solo dal GP di Baku 2021 che aveva raccolto in media 1 milione 598 mila spettatori.

Ascolti tv, TV8 festeggia con la replica del Gp di F1 dominato dalla Ferrari

Non solo. L'onda lunga della vittoria della Ferrari ha portato 2 milioni 227 mila gli spettatori medi (con il 10,1% di share) alle 21.30 la gara d'esordio del mondiale di F1 in differita su TV8. Numeri importanti anche per il digital di Sky. Su skysport.it, per la sezione Formula 1 è stata la seconda miglior settimana di sempre con 1 milione 64 mila utenti (dietro a quella di settembre 2019, con la vittoria di Leclerc a Monza). Terza migliore settimana di sempre in termini di videoviews con 1,4 milioni. Il Live blog della gara è stato letto da oltre 250 mila utenti. Le crescite rispetto alla precedente edizione del GP del Bahrain sono altissime: +125% di utenti, +144% di pagine viste, +136% di videoviews. Numeri positivi anche per i social: rispetto al GP del Bahrain 2021, le interazioni sono raddoppiate (2,4 milioni) e sono cresciute le videoviews (3,3 milioni). Notevole anche la crescita di follower base su Instagram con +20mila utenti da giovedì a domenica. Per i social di SkySportF1 si tratta del secondo miglior weekend degli ultimi due anni, dopo Abu Dhabi 2021. Inoltre il GP del Bahrain di domenica è stato primo il evento per interazioni in Italia (3,6 milioni) nella giornata di domenica (fonte Talkwalker).

