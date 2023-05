Propaganda Live, ospiti stasera: in studio un fresco vincitore del David

Propaganda Live, ospiti stasera: in studio l'attore Fabrizio Gifuni. Si parlerà di alluvione e ponte sullo stretto

Nuovo appuntamento questa sera alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. Ospite centrale sarà Fabrizio Gifuni, vincitore del David di Donatello come il miglior attore protagonista per "Esterno notte" di Marco Bellocchio. Tra gli ospiti fissi di Propaganda Live tornano anche questa sera Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi.

Ne reportage di questa sera Diego Bianchi si è recato alla Camera per seguire da vicino le discussioni in merito al ponte sullo stretto di Messina. Zoro si è anche recato nelle zone dell'Emilia Romagna colpite dalle alluvioni per documentare la tragedia causata delle forti e costanti piogge.

Come ogni settimana ci sarà il monologo di Andrea Pennacchi, la satira di Makkox e la Social Top Ten con le notizie più curiose della settimana.