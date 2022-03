Come non avere fame: 10 consigli per gestirla in modo efficace

Come non avere fame: alcune piccole abitudini quotidiane aiutano a gestire l'appetito e riuscire a perdere peso senza troppe rinunce

Uno dei più grandi problemi per chi vuole dimagrire velocemente e si sottopone alla dieta è quello di gestire la fame. La sensazione di costante appetito può derivare da un regime alimentare troppo restrittivo ma può avere anche una causa psicologica. Come non avere fame in ogni momento può essere un problema ma fortunatamente basta seguire alcune semplici regole per non soffrire durante la giornata.

Come non avere fame: 10 consigli per gestirla

Come non avere fame dipende soprattutto dal nostro comportamento quotidiano. Bisogna imparare ad ascoltare il proprio corpo e in alcuni casi lo si può anche ingannare per raggiungere l'obiettivo della perdita di peso. Ecco alcuni consigli in tal senso:

Non affamarsi : questa è la prima regola. Se si sente l'esigenza di mangiare ad ogni ora il problema può risiedere nel fatto che non stiamo dando all'organismo gli alimenti di cui necessita. Il digiuno prolungato è controproducente quando si tratta di perdere peso velocemente . Se il matabolismo rallenta diventa più difficile gestire la fame e quindi dimagrire.

: questa è la prima regola. Se si sente l'esigenza di mangiare ad ogni ora il problema può risiedere nel fatto che non stiamo dando all'organismo gli alimenti di cui necessita. Il digiuno prolungato è controproducente quando si tratta di . Se il matabolismo rallenta diventa più difficile gestire la fame e quindi dimagrire. Mangiare in modo bilanciato : permette di evitare i picchi glicemici che provocano la fame. Ad ogni pasto bisogna quindi porzionare correttamente i nutrienti, carboidrati, grassi e proteine, senza tralasciarne nessuno.

: permette di evitare i picchi glicemici che provocano la fame. Ad ogni pasto bisogna quindi porzionare correttamente i nutrienti, carboidrati, grassi e proteine, senza tralasciarne nessuno. L'idratazione : spesso si confonde lo stimolo della fame con quello della sete. Mantenersi sempre idratati o provare a bere quando si sente fame è un modo semplice ma efficace per gestire entrambe le esigenze.

: spesso si confonde lo stimolo della fame con quello della sete. Mantenersi sempre idratati o provare a bere quando si sente fame è un modo semplice ma efficace per gestire entrambe le esigenze. Colazione : in molti lo considerano il pasto più importante della giornata ed effettivamente è così, in quanto aiuta ad arrivare all'ora di pranzo senza patire la fame, che porta poi di conseguenza ad esagerare. Diversi studi confermano che saltare la colazione porta già a provare il desiderio di cibi grassi o zuccherati già a metà mattina

: in molti lo considerano il pasto più importante della giornata ed effettivamente è così, in quanto aiuta ad arrivare all'ora di pranzo senza patire la fame, che porta poi di conseguenza ad esagerare. Diversi studi confermano che saltare la colazione porta già a provare il desiderio di cibi grassi o zuccherati già a metà mattina Spuntini : si ha fame è giusto fare uno spuntino ma scegliendo solo cibi salutari come yogurt magro, frutta secca o un piccolo panino integrale con fesa di tacchino. Gli spuntini aiutano molto a gestire gli attacchi di fame, anche quella nervosa.

: si ha fame è giusto fare uno spuntino ma scegliendo solo cibi salutari come yogurt magro, frutta secca o un piccolo panino integrale con fesa di tacchino. Gli spuntini aiutano molto a gestire gli attacchi di fame, anche quella nervosa. Mangiare senza distrazioni : guardare la TV o lo smartphone a tavola può portare ad esagerare in quanto non siamo concentrati su quello che stiamo facendo. D'altronde si dice che si mangia anche con gli occhi

: guardare la TV o lo smartphone a tavola può portare ad esagerare in quanto non siamo concentrati su quello che stiamo facendo. D'altronde si dice che si mangia anche con gli occhi Scegliere i piatti giusti : utilizzare piatti o ciotole più piccoli può essere uno stratagemma per ingannare il cervello e dargli la sensazione di star per mangiare porzioni più abbondanti

: utilizzare piatti o ciotole più piccoli può essere uno stratagemma per ingannare il cervello e dargli la sensazione di star per mangiare porzioni più abbondanti Evitare le tentazioni : se si ha molta fame a causa di una dieta restrittiva è bene non mettersi in una situazione che possa portare ad abbuffarsi. Sulla tavola è meglio posizionare solo i cibi che effettivamente dovremmo consumare e lasciare nascoste le tentazioni. Ancora meglio, meglio proprio evitare di acquistare quei prodotti che non dovremmo concederci.

: se si ha molta fame a causa di una dieta restrittiva è bene non mettersi in una situazione che possa portare ad abbuffarsi. Sulla tavola è meglio posizionare solo i cibi che effettivamente dovremmo consumare e lasciare nascoste le tentazioni. Ancora meglio, meglio proprio evitare di acquistare quei prodotti che non dovremmo concederci. Giuste porzioni: per ridurre la fame e gestirla è buona norma porzionare gli alimenti prima di preparali. In questo modo diventerà più difficile lasciarsi prendere la mano.

per ridurre la fame e gestirla è buona norma porzionare gli alimenti prima di preparali. In questo modo diventerà più difficile lasciarsi prendere la mano. Concedersi qualche sgarro: il non poter mangiare un determinato cibo, come la pizza o i dolci, è tra le prime cause che provocano la fame nervosa. Ciò poi porta ad abbuffarsi senza ritegno. Ogni tanto è quindi lecito concedersi qualche sgarro che appaghi la mente e il corpo e aiuti a non esagerare negli altri giorni.

Prima di modificare la propria dieta è comunque sempre opportuno rivolgersi a un medico, dietologo o nutrizionista per avere consigli personalizzati su come non avere fame e migliorare sotto l'aspetto dell'alimentazione.

