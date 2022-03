Catasto, la riforma passa per un voto: maggioranza di governo in frantumi

Riforma del catasto, Lega e Fi votano contro: maggioranza di governo spaccata

E' stato bocciato l'emendamento soppressivo della riforma del catasto presentato dal centrodestra in commissione Finanze alla Camera. La riforma voluta dal governo e' dunque salva ma la maggioranza si e' spaccata con FI, Lega e Fdi che hanno votato a favore della proposta di soppressione. I voti contrari sono stati 22, i favorevoli 23.

Fisco, Lega: governo spieghi necessità riforma del catasto. Gusmeroli: legge proposta da centrodestra per metterla a verbale

Il governo spieghi la necessità della riforma del catasto, dia maggiori chiarimenti sugli obiettivi e una più puntuale definizione in merito dei valori catastali: lo ha chiesto il deputato della Lega Alberto Gusmeroli durante la riunione della commissione Finanze della Camera, e il presidente della commissione Luigi Marattin ha obiettato che queste richieste potevano essere fatte nei due mesi precedenti.

Alla ripresa dei lavori, dopo la riunione di maggioranza in cui la mediazione e' saltata, Gusmeroli ha chiesto e ottenuto di leggere, affinché' fosse messo a verbale, il testo sul catasto elaborato con FI, che non può essere depositato se non dal relatore (che è Marattin) perché i termini per le proposte dei singoli parlamentari sono scaduti.

Fisco: Lega, da oggi mani libere, voteremo nostre proposte

"Dopo questo voto che porta all'aumento delle tasse sulla casa per gli italiani, svelando le vere intenzioni di centrosinistra e 5s, da oggi ci sentiamo liberi di votare secondo quelle che sono le indicazioni della politica fiscale da sempre della Lega, che sono flat tax, regimi speciali, cedolare secca, semplificazioni, battaglia sulle cartelle, saldo-acconto". Lo affermano Massimo Bitonci e Alberto Gusmeroli dopo il voto sul catasto in commissione Finanze della Camera. "E voteremo - aggiungono - con chiunque ci appoggi su queste proposte".

Catasto, colloquio Draghi-Berlusconi: ma FI vota contro

Colloquio tra il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, oggi sulla riforma del catasto, nell'ambito del ddl delega sulla riforma fiscale. Nonostante lo scambio di idee, FI ha comunque votato a favore (con Lega e FdI) all'emendamento soppressivo della riforma del catasto. L'emendamento non è passato in Commissione alla Camera per un solo voto: 23 a 22.

La maggioranza che sostiene il Governo Draghi si è comunque spaccata. La riforma voluta dal governo è dunque salva ma la maggioranza si è spaccata con FI, Lega e Fdi che hanno votato a favore della proposta di soppressione. I voti contrari sono stati 22, i favorevoli 23.

Fisco, Letta: fallito tentativo destra di far cadere governo

"Il centrodestra ha appena tentato di far cadere il governo Draghi sul riordino del catasto. Non vi è riuscito per un soffio. Abbiamo tenuto. Sembra una fake news, in uno dei giorni più drammatici della nostra storia recente. Purtroppo è una notizia vera. Sono senza parole". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.

Leggi anche: