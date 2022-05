Salvini premier se il Centrodestra vince le elezioni. Sondaggio Affaritaliani

Centrodestra sondaggio, i risultati. Salvini premier e leader della coalizione



Vittoria di misura di Matteo Salvini su Giorgia Meloni. Tra gli elettori di Centrodestra, il 42,8% vorrebbe il segretario della Lega come presidente del Consiglio in caso di vittoria alle prossime elezioni politiche. La presidente di Fratelli d'Italia raccoglie il 41,2% delle preferenze tra chi dichiara che voterà un partito di Centrodestra. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Il 6,4% del campione sceglie Silvio Berlusconi, il ministro Giancarlo Giorgetti si attesta al 5,8%, il presidente della regione Liguria Giovanni Toti raccoglie il 3,1% mentre Antonio Tajani si ferma allo 0,7%.

Alla domanda su chi sarà il prossimo leader del Centrodestra, Salvini arriva primo con il 40,5% contro il 39,8% di Meloni. Berlusconi terzo, lontanissimo, con il 7,3%. In quarta posizione Toti con il 5,4%, poi Giorgetti con il 4,9%. Ultimo Tajani con il 2,1%. Il 71,4% degli elettori di Centrodestra, infine, che alla fine la coalizione resterà unita, nonostante le recenti divisioni e incomprensioni. Pensa che il Centrodestra si dividerà soltanto il 28,6% del campione.





