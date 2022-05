Ucraina, Draghi: "Tutti a un tavolo per la pace, Biden chiami Putin"

Draghi: Biden chiami Putin

Mario Draghi ha ribadito in Consiglio dei Ministri che lo sforzo iniziale è che tutti gli alleati, ma in particolare ovviamente la Russia e gli Stati Uniti, si trovino seduti a un tavolo. Un tavolo in cui, ovviamente, l'Ucraina sia l'attore principale. In questo contesto, ha riferito il premier, Biden deve chiamare Putin. I contatti - ha spiegato il premier - devono essere riavviati, intensificati a tutti i livelli, con la capacità non di dimenticare, perché "impossibile", ma di "guardare al futuro".

Conte: andiamo al voto

“Non possiamo pensare che il governo vada avanti da sé decidendo di volta in volta cosa fare e come posizionarsi, perché serve un mandato politico. Il fatto che già ci sia un decreto che indica un termine massimo per passare in Parlamento, non vuol dire che non possa esserci un aggiornamento sullo stato della guerra. Un passaggio con un voto e con un atto di indirizzo parlamentare sarebbe un elemento di chiarezza anche per tutte le forze politiche. Dopo due mesi e mezzo gli scenari stanno cambiando e noi dobbiamo poter dare un mandato più forte”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Piazzapulita in onda stasera su La7.

Salvini: bene Draghi, Italia guidi Europa sulla via della pace

"Bene così, questa è la volontà della Lega e della maggioranza degli italiani. L'Italia guidi l'Europa sulla via della pace, come ha sempre fatto, mentre altri spendono miliardi per armi e guerra. Per arrivare al "cessate il fuoco" dobbiamo parlare con tutti, Russia compresa". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo le notizie sulle parole di Mario Draghi all'inizio del Consiglio dei Ministri.

