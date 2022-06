Ecuador, Italia e beffa ripescaggio: Mondiali Qatar 2022, MANCA UNA NAZIONALE

Italia ripescata ai Mondiali: addio sogni azzurri. Ecuador in Qatar, ma Cile va al Tas. Beffa Perù

La Fifa, come noto, ha archiviato il ricorso del Cile contro l'Ecuador (secondo cui Byron Castillo era nato in Colombia: accuse rigettate dalla Comissione Disciplinare) e la questione "Italia ripescata ai Mondiali di calcio in Qatar" sembra chiusa una volta per tutta, detto che, anche in caso di squalifica dell'Ecuador, non sarebbero stati gli azzurri ad avere i titoli per il ripescaggio (con buona pace di chi si appellava al ranking e all'articolo 6 della Fifa).

La Federcalcio cilena comunque non la pensa così ed è pronta ad andare al Tribunale dello Sport, il Tas di Losanna prima di arrendersi. Intanto la nazionale veramente beffata potrebbe essere il Perù più che l'Italia. Motivo? In caso di "retrocessione" all'ultimo posto nel girone dell'Ecuador avrebbe avuto buone ragioni per chiedere il ripescaggio ai Mondiali (essendo meglio classificato del Cile in classifica: non a caso al contrario i cileni auspicavano lo 0-3 a tavolini nei match con Byron Castillo in campo, cosa che avrebbe invece cambiato la classifica permettendogli il sorpasso sul Perù). Invece Lapadula e compagni sono scesi in campo per lo spareggio contro l'Australia e hanno perso ai rigori (i sudamericani pagano gli errori dal dischetto di Advincula e Valera).

Resta adesso solo un posto da assegnare nel tabellone del Mondiale 2022 in Qatar: a contenderselo Costa Rica e Nuova Zelanda.

Mondiali di calcio in Qatar senza l'Italia: le nazionali qualificate

1. Qatar (paese ospitante), 2. Germania, 3. Danimarca, 4. Brasile, 5. Belgio, 6. Francia, 7. Spagna, 8. Serbia, 9. Croazia, 10. Inghiliterra, 11. Svizzera, 12. Olanda, 13. Argentina, 14. Iran, 15. Corea del Sud, 16. Giappone, 17. Arabia Saudita, 18. Ecuador, 19. Uruguay, 20. Canada, 21. Ghana, 22. Senegal, 23. Portogallo, 24. Polonia, 25. Tunisia, 26. Marocco, 27. Camerun, 28. Messico, 29. Stati Uniti, 30. Galles, 31. Australia, 32. Costa Rica/Nuova Zelanda.

Leggi anche: