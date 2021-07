Finale Euro 2020 Inghilterra-Italia: 4 arresti per gli insulti ai calciatori

Finale Europei Inghilterra-Italia: salgono a quattro gli arresti per gli insulti razzisti ai giocatori di colore che hanno sbagliato il rigore al cospetto di Donnarumma, ma gli indagati sono “varie dozzine”

Dopo l’arresto dell’agente immobiliare del quale affaritaliani.it ha già riferito, la polizia inglese ha arrestato altri tre hater che hanno rivolto insulti razzisti ai calciatori Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka.

Le indagini sono state favorite dalle numerose segnalazioni di altri utenti Internet inglesi, che si sono concretamente dissociati dalla pioggia di insulti rivolta ai tre atleti di colore. Il reparto della polizia inglese specializzato nei crimini commessi dai tifosi sta quindi vagliando le posizioni di molti altri leoni da tastiera.

Uno degli hater è stato bandito dal suo pub: una dura punizione aggiuntiva, in attesa di quella del giudice...

Due degli arrestati si sono difesi sostenendo che il loro account fosse stato hackerato da sconosciuti. Questa linea difensiva certyamente non potrà essere adottata da un altro degli arrestati, un uomo di 49 anni, che ha postato un video nel quale proferisce i suoi insulti nei confronti dei rigoristi che hanno fallito i rispettivi penalty.

In attesa che sia la giustizia di Sua Maestà a presentargli il conto, l’uomo dovrà scontare una punizione piuttosto pesante per qualunque inglese: il suo pub di riferimento lo ha bandito spiegando che “normalmente è un bravo ragazzo e chiaramente nel video era ubriaco, ma gli è bastato un minuto per rovinarsi la vita. Se dovesse ripresentarsi al pub, gli chiederemmo di andarsene, perché quel genere di cose non fanno per noi”.