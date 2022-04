Milan-Investcorp, gli arabi a un passo dal club: accordo entro fine aprile

Milan-Investcorp, settimana decisiva per l'accordo tra il club rossonero e il fondo del Bahrain

Giorni decisivi per il riassetto finanziario del clubrossonero. La trattativa tra Elliot e Investercorp per il passaggio a quest'ultimo del Milan è ormai vicino. Secondo le indiscrezioni stampa, se tutto andrà come previsto e non ci saranno sorprese, una firma per il passaggio del club rossonero al private equity internazionale, con quartier generale nel Bahrain, Investcorp, potrebbe già esserci il prossimo venerdì 29 aprile.

“Le negoziazioni stanno proseguendo e le parti si trincerano nel più assoluto riserbo, ma sembra che ormai siano stati superati diversi paletti e che soltanto e che soltanto qualche ostacolo imprevisto potrebbe bloccare e far fallire un accordo con Elliott, che punta a mettere in casina una plusvalenza attorno ai 300 milioni di euro”, scrive oggi il Sole 24 Ore.

Una volta terminata l'ispezione del bilancio, si procederà con il signing, ossia il passaggio tecnico in cui viene fissato il valore dell'operazione. Le cifre sono sempre quelle già note: affare da 1,1 miliardi di euro. Passo che è previsto a breve per poi procedere con il closing. Firme che dovrebbero arrivare a fine campionato per non destabilizzare la squadra di Pioli in corsa per lo scudetto.

Riguardo invece alle motivazioni dietro all'operazione, sempre secondo i rumors, rivela il quotidiano economico, l'accordo "nasce all'ombra dei grandi capitali del Medio Oriente che sono sottoscrittori dei fondi di Investcorp ma anche della grande finanza american, Elliot infatti avrebbe deciso di farsi affiancare come consulente da due delle maggiori investment bank statunitensi, Bofa Merrill Lynch e JP Morgan, che potrebbe poi essere finanziatrice della possibile operazione".

"Dall'altro lato, prosegue il Sole 24 Ore, Investcorp sarebbe affiancata da Goldman Sachs. Lo studio legale coinvlto sarebbe invece Gattai, Minoli, Partners, noto per essere tra le law firm più presenti in ambito calcistico".