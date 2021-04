Webinar: "I soldi non rendono niente". Il prof. Beppe Scienza spiega come fare

«I soldi non rendono niente: che fare?» Autore del mitico libro "Il Risparmio tradito", il prof. Beppe Scienza incontra online i risparmiatori per tentare nuovamente di metterli in guardia da scelte sbagliate e facili incantamenti. A distanza di anni da “Il risparmio tradito” e “La pensione tradita” Beppe Scienza, professore di matematica all'Università di Torino e grande esperto di finanza, con la sua nota "verve" e con la competenza che lo contraddistingue, ha appena presentato al pubblico con immediato successo la sua terza fatica economico-divulgativa: il libro “Viva i contanti” edito da Ponte alle Grazie, prendendo posizione contro coloro che cercano di convicere i risparmiatori a non usare, e perfino a non accumulare, banconote o monete. Nei suoi precedenti libri, con argomentazioni molto dotte, ma anche molto provocatorie, denunciava il ruolo parassitario delle banche nei mondi del risparmio e della previdenza, attirandosi gli strali di tutti quei giornalisti di cui metteva in forte dubbio la preparazione economico-finanziaria, e di molte istituzioni che vedevano offuscata la propria immagine di trasparenza.

Il webinar gratuito di venerdì 23 aprile

Molti risparmiatori hanno parecchi dubbi sono come muoversi. E' un momento in cui "i soldi non rendono niente". Abbiamo quindi chiesto al professor Beppe Scienza dell'Università di Torino, esperto di risparmio e previdenza, di spiegare che cosa si può fare coi propri risparmi. Non darà nessuna ricetta per diventare ricchi, non consiglierà bitcoin o altre ardite speculazioni. Spiegherà soprattutto come non rimetterci, neanche in caso di inflazione. Ossia come evitare per il futuro i casi di risparmio tradito.

Sarà una conferenza online, in altri termini un webinar: sponsor fra gli altri l'Agenzia di stampa Trendiest Media.

Titolo: «I soldi non rendono niente: che fare?»

data: venerdì 23 aprile 2021, cioè venerdì prossimo

Orario: dalle 18:30 alle 20.

Come partecipare

Chi si iscrive potrà seguirla gratuitamente su Youtube all'indirizzo che gli verrà comunicato. Per iscriversi compilare il modulo all'indirizzo seguente:

https://www.ilrisparmiotradito.it/evento/webinar23aprile

Interverrà anche (brevemente) qualche esponente di associazioni di consumatori. E si potranno porre domande tramite la chat di Youtube. Non è garantita la risposta nel collegamento di venerdì 23, forse ci sarà un seguito. Gli iscritti riceveranno comunque le principali schede (cosiddette slides) proiettate durante la conferenza, la quale però dopo non sarà più visionabile. Si potrà cioè seguire solo in diretta.