Green pass, scoppia la guerra violenta tra italiani divisi dal siero benedetto

Tutto come da copione. Stanno con successo creando, intenzionalmente, l'effetto Sarajevo: cioè la lotta civile, con inaudita violenza, tra italiani divisi secondo la dicotomia tesserati e non tesserati, benedetti e non benedetti dal sempre laudando siero in saecula saeculorum. È solo l'inizio. Il potere divide e comanda, giovandosi della perpetua frammentazione della base. Il primo gesto rivoluzionario è non cadere in questa trappola proditoria, ben sapendo che il nemico non è né il tesserato né il non tesserato, né il benedetto né il non benedetto, ma chi, in alto, prova a creare queste contrapposizioni.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).