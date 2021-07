Conte sfida Draghi: adesso il governo rischia per davvero

Conte sfida Draghi: "Quando cominci certe partite non sai mai come finiscono. Perché se a qualcuno scappa la frizione non sai mai come possono finire" spiega un big grillino a proposito della linea dura intrapresa da Conte sulla giustizia in vista dell'incontro di domani con il Presidente del Consiglio. "Tra il 23 e il 26 luglio arriverà in aula il super emendamento sulla riforma della giustizia. Il governo metterà la fiducia. Se M5S vota contro o si astiene Mario Draghi potrebbe finire dritto dritto al Colle per dimettersi. Salta tutto con fortissimi rischi di voto anticipato.Tutto prima dell'inizio del semestre bianco". La tensione all'interno del Movimento è palpabile, nessuno sa dove li porterà la svolta contiana: "I 5 Stelle pensano così di inaugurare la stagione delle mani libere o di mettersi all'opposizione bocciando o astenendosi sul provvedimento ma non hanno capito che invece il rischio è quello di andare dritti verso il voto anticipato" spiega un parlamentare di lungo corso sempre molto ascoltato dalle parti al Quirinale. Insomma, se Giuseppe Conte leader in pectore del Movimento 5 Stelle sperava di avere il calcio di rigore per poter mandare a casa l'ex presidente Bce Mario Draghi adesso ce l'ha: tutto dipenderà da come deciderà di comportarsi sulla riforma Cartabia. Anche a Palazzo Chigi in queste ore la tensione si taglia con il coltello ed è proprio per questo che Draghi ha voluto incontrare Letta, Salvini e Tajani nei giorni scorsi, per provare a blindare la riforma della giustizia ma soprattutto per tentare di placare la sete di "rivincita" di "Giuseppi" Conte e stendere un cordone sanitario intorno all'esecutivo. "Mario Draghi non potrà mai accettare che i 5 Stelle si astengano sulla riforma Cartabia" spiegano da Palazzo Chigi. "Peggio ancora sarebbe votare no al provvedimento". Insomma, se i grillini votassero contro o si astenessero le conseguenze per il governo potrebbero essere imprevedibili.