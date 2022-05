Morta dopo vaccino AstraZeneca. La vita della 32enne valutata 77mila €

Morta per il vaccino, il risarcimento alla famiglia è modesto

La vita di una 32enne di Genova, morta a causa della somministrazione del vaccino AstraZeneca, ha un valore piuttosto basso. Lo Stato risarcirà alla famiglia della vittima solo 77 mila euro. Questa è la cifra "destinata ai parenti aventi diritto che ne fanno domanda, nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni". Francesca Tuscano - si legge sul Giorno - è morta a Genova in seguito alla somministrazione del siero anglo-svedese. E' stata uno dei primi casi di decesso in Italia legati al vaccino nell'aprile 2021.

Da quel momento in poi, ci furono una serie di morti per trombosi cerebrale che portarono alla momentanea sospensione delle somministrazioni per alcune fasce d'età in mezza Europa. Sulla morte di Francesca c'è una consulenza tecnica che non lascia spazio a dubbi. E se l'indagine penale sul decesso della 32enne in seguito al vaccino AstraZeneca è comunque destinata all'archiviazione, gli indennizzi previsti dal Governo ammontano a poco più di 77mila euro.

