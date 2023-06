Ultime notizie di gossip 5 giugno 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 5 giugno 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 5 giugno 2023 troviamo le curve pericolose di Aurora Ramazzotti, Rebecca Staffelli e Oceane Dodin oltre al nuovo nome scelto dal cantante Zucchero. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 5 giugno 2023:

Aurora Ramazzotti, dopo la gravidanza esce dalla doccia e il fisico è decisamente invidiabile...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DI AURORA

Rebecca Staffelli, chi è la modella e sportiva figlia del celebre inviato di Striscia la Notizia...GUARDA LE FOTO DA URLO DI REBECCA

Colpo di scena a Istanbul, ecco l'ultima puntata della telenovela con protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi...SCOPRI LE NOVITA' DELLA COPPIA ICARDI-WANDA

Nozze doppie per Sallusti, sposato prima da Sala e poi da Porro...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL MATRIMONIO DI SALLUSTI e SCOPRI CHI E' PATRIZIA GROPPELLI

Jeff Bezos festeggia il fidanzamento con un vino da 4mila dollari (ma forse l'hanno fregato)...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA "TRUFFA" AL PATRON DI AMAZON

Al Bano si lamenta del suo ultimo viaggio in aereo: "Non mi hanno fatto andare in bagno"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL PROBLEMA DI AL BANO

Anche Filippa Lagerback saluta la RAI: "La prendo come un'occasione"...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DI FILIPPA

Zucchero è stanco del suo nome d'arte: "Mi farò chiamare solo..."...SCOPRI IL NUOVO NOME DI ZUCCHERO

Oceane Dodin: Camila Giorgi francese tra perizomi e bikini...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI OCEANE