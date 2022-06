Alopecia areata: le cure esistono e funzionano se costanti

Le cure per l'alopecia esistono, sono efficaci se eseguite costantemente

L'alopecia è una malattia autoimmune che porta alla perdita di capelli, di ciglia e di sopracciglia, colpisce circa il 2% della popolazione, 147 milioni di persone nel mondo. In particolare, la star americana Jada Pinkett, moglie dell'attore Will Smith, affetta da alopecia ha raccontato tutti i passaggi della malattia e l'impatto psicologico avuto a seguito della scoperta. Soprattutto, i giovani colpiti da questa patologia sono spesso vittime di episodi di bullismo.

Quindi lo schiaffo di Will Smith dato a Chris Rock alla Notte degli Oscar, come gesto di protezione nei confronti della moglie è stato vissuto dalle persone affette da alopecia come un atto liberatorio, una sorta di rivalsa. In sostanza, il comico aveva scherzato sulla testa rasata di Jada Pinkett, con un riferimento al film Soldato Jane. Una battuta che l'attrice non ha gradito: dal 2018, infatti, le è stata diagnosticata l'alopecia.

A riferire quale è stata la reazione dei pazienti italiani che hanno visto in tv lo schiaffo di Will Smith è la Dr.ssa Alessandra Sbarra, Psicoterapeuta e Presidente di ASAA-Associazione Sostegno Alopecia Areata. “Il gesto di Will Smith, seppure condannato e non giustificabile, è stato vissuto da molte persone che seguono i nostri canali social come una rivalsa per tutti coloro che si sono sentiti umiliati e derisi. Questa malattia porta con sé tanto dolore e imparare a conviverci richiede forza e coraggio. Si può scherzare sull’alopecia? Certamente. Ma, per farlo, bisogna aver costruito una relazione che lo consenta e in cui sia chiaro un messaggio: non so che cosa stai passando ma lo rispetto”, spiega.

Inoltre, i costi di questa patologia sono alti: dalle protesi alla dermopigmentazione per la ricostruzione delle sopracciglia, dagli esami diagnostici alle visite dermatologiche, fino ad arrivare ai farmaci molto spesso a pagamento. Soprattutto, dall'alopecia areata, che non va confusa come calvizie si può migliorare sottoponendosi a dei cicli di terapie mirate e costanti.

A tal proposito interviene la Prof.ssa Antonella Tosti, Ordinario di Dermatologia Clinica presso la Leonard Miller School of Medicine dell'Università di Miami, in Florida: "Si tratta di una malattia autoimmune, molto diversa dalla calvizie che è invece dovuta al progressivo assottigliamento del capello per effetto degli ormoni androgeni. Le varie forme di alopecia (areata, totale, universale) sono espressione dello spettro di gravità della malattia, che può coinvolgere solo alcune piccole aree del cuoio capelluto, tutto il cuoio capelluto o tutti i peli del corpo. Più la malattia è estesa e più difficilmente risponde alle terapie. Vi sono molti trattamenti disponibili, ma purtroppo ancora non esiste una cura che guarisca definitivamente la malattia", conclude la Professoressa.





