Carbonia: tenta di violentare e uccidere l'ex, arrestato un 54enne

Carbonia, 54enne sequestra, tenta di violentare e uccidere l'ex

A Carbonia un 54enne tenta di violentare e uccidere la sua ex. Questa volta è stata la donna a chiamare il 112 e a salvarsi dalla furia del suo ex, un 54enne di Carbonia prontamente arrestato in flagranza dai carabinieri, con l'accusa di tentato omicidio e violenza sessuale. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo non riusciva ad accettare la fine della loro relazione.

Quindi, con un tranello ha chiesto alla donna di potersi incontrare e parlare, invitandola a raggiungerlo presso un suo terreno di proprietà. Naturalmente, lei non potendo immaginare quanto sarebbe potuto accadere, si è recata all'appuntamento. Purtroppo, il tenore del dialogo è sfociato in aggressione fisica: l'uomo l'ha rinchiusa in una baracca cercando, poi, di violentarla e l'ha colpita ferendola alla nuca, più volte con un martello. Nonostante tutto, la vittima è riuscita a chiedere aiuto ai carabinieri.

Tutto è bene quel che finisce bene, in questo caso le forze dell'ordine sono intervenute in tempo e sono riusciti a bloccare l'aguzzino, liberando la donna. Attualmente, l'uomo si trova nel carcere di Uta, il suo arresto è stato convalidato dal giudice, che procedrà anche per i reati di atti persecutori e lesioni aggravate.

Leggi anche: