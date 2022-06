Chi è Valentina Fradegrada, la moglie di Kevin Prince Boateng -FOTO

Chi è la terza molgie di Kevin Prince Boateng, Valentina Fradegrada

Valentina Fradegrada, da sabato 11 giugno, è la nuova signora Boateng. La modella e influencer, che ha lanciato la moda del bikini upside down, ha sposato il calciatore, ex di Melissa Satta, con una cerimonia fastosa a Radicondoli, sulle colline senesi e anche nel Metaverso, il ricavato è andato in beneficenza.

Chi è Valentina Fradegrada

Valentina è nata a Bergamo, il 2 settembre 1991, sotto il segno zodiacale della Vergine, ha conseguito la laurea magistrale in Marketing e Fashion design presso l’università di Lecco. Il papà è un imprenditore e la mamma è un'assistente legale. L'influencer è una sportiva, ama la danza e pratica arti marziali.



Nel 2009 ha aperto il suo primo blog, Coop Style, e a seguire si è trasferita negli Stati Uniti, dove ha perfezionato ulteriormente la sua carriera di modella e influencer. Nel 2017, ha lanciato sui social il trend upside down bikini, diventato ben presto virale in tutto il mondo, dichiarando: “Io utilizzo questo metodo per allacciare il costume da anni, perché odio i segni del costume e in spiaggia mi piace essere il più comoda possibile. La prima volta che ho allacciato il costume così era almeno il 2010, ero in barca con i miei. Ho capito di aver lanciato una tendenza grazie al riscontro delle ragazze che mi ringraziavano perché si sentivano meglio in spiaggia: il seno sembra avere delle taglie in più ed è più comodo per quanto riguarda l’abbronzatura”.



Non solo, l’influencer ha debuttato anche come cantante, facendosi conoscere però con il solo nome di battesimo, Valentina. Il suo brano di debutto s’intitola Sicaria e il videoclip della canzone è stato realizzato all’Havana.

