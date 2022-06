Crema solare ritirata dal mercato, contiene il benzene: è cancerogeno

Crema solare ritirata, contiene il benzene: una sostanza chimica cancerogena

Una popolare crema solare prodotta da Johnson & Johnson è stata ritirata dal mercato australiano, al suo interno conterrebbe una sostanza chimica cancerogena, il benzene, un derivato del carbone e del petrolio che, in seguito ad un lungo utilizzo, potrebbe provocare il cancro.

Qual è la crema in questione? La protezione solare spray nel mirino è Neutrogena Ultra Sheer Body Mist Sunscreen Spray SPF 50+, ampiamente venduta dai rivenditori australiani. Il lotto in esame è quello con data di scadenza fino al 30 agosto 2023. Neutrogena corre ai ripari, dichiarando attraverso i canali ufficiali che la motivazione del ritiro risiede in un eccesso di cautela da parte dell’azienda: il prodotto in sé non conterebbe una quantità tale di benzene da causare danno ai proprio consumatori. In ogni caso, il ritiro c’è stato e i clienti sono invitati a virare verso un altro prodotto.

