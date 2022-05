Esame 2022, orali e scritti: tutte le date delle prove che tornano in presenza

Esami 2022: tutte le date. Maturità in presenza dal 22 giugno

Dopo lo stravolgimento provocato dal Covid, si torna con la modalità in presenza: addio ai collegamenti via zoom, si ritorna a scritti e orali di persona.

Gli esami di maturità 2022 inizieranno il 22 giugno alle ore 8.30, con la prima prova, seguita dalla seconda prova, prevista il giorno seguente, e gli esami orali la settimana successiva.

Il calendario degli esami

Mercoledì 22 giugno 2022: Prima Prova, scritto di italiano;

Giovedì 23 giugno 2022: Seconda Prova su una materia d’indirizzo;

Mercoledì 29 giugno: inizio degli esami orali.

Se l'inizio è stabilito dal Ministero, la fine degli esami orali dipende dal calendario degli orali che viene definito da ogni singola scuola, in base al numero di studenti e commissioni, decide il calendario degli orali. Per le norme anti-Covid, negli ultimi due anni i professori hanno fatto un massimo di 5 colloqui al giorno: a questo ritmo, è molto probabile che gli esami non finiscano prima di metà luglio.

Leggi anche: