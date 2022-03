Filippine, eruzione vulcano e tsunami devastante: migliaia di persone in fuga

Gas e cenere da vulcano nella Filippine, in migliaia in fuga

Migliaia di persone hanno ricevuto l'ordine di evacuare dalle loro case dopo che un vulcano nelle Filippine ha proiettato cenere e vapore a centinaia di metri nel cielo. Il vulcano Taal, che si trova in un lago a sud di Manila, è esploso con uno scoppio definito dall'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia "di breve durata". L'Istituto ha pero' avvertito che sono possibili ulteriori eruzioni, che potrebbero innescare pericolosi flussi vulcanici in rapido movimento di gas, cenere e detriti, così come uno tsunami devastante.

Filippine: evacuate migliaia di persone per eruzione vulcano

Migliaia di persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni nelle Filippine a seguito di un'eruzione del vulcano Taal che ha coperto il cielo di ceneri e vapori. L'eruzione e' cominciata dopo le sette del mattino ora locale, come riferito dall'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia, il quale ha avvertito che altri eventi eruttivi sono possibili. Gli abitanti di cinque villaggi hanno ricevuto l'ordine di sgombero, ha spiegato il portavoce regionale della Protezione civile. Si tratta della terza evacuazione in tre anni.

