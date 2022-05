I costumi da bagno più trendy da indossare quest’estate: quali scegliere

Costumi da bagno, i look per l'estate 2022

Quali sono le tendenze più interessanti per l'estate in arrivo, in tema di costumi da bagno? Dagli "high waist" ai bikini vintage, passiamo in rassegna brand e modelli destinati a fare la differenza.

Slip "high waist", il fascino del mix di stile e praticità dei costumi a vita alta

Ideali per slanciare ogni tipo di silhouette, gli slip a vita alta hanno caratterizzato gli anni '50 ma stanno tornando prepotentemente di moda e sono destinati ad affollare le spiagge la prossima estate.

Il vantaggio di questo tipo di costumi è la loro capacità di valorizzare ogni fisico, dando la percezione di gambe più slanciate, portando l’attenzione sul décolleté. Ne è un esempio, il modello Marion di Mango o, nel caso di bikini a vita alta, Trendyol che ne propone diverse opzioni. Altri brand che forniscono degli spunti interessanti per le fashion lover stregate dal gusto dei modelli high waist sono Etam, Oysho e Only.

L’attualità degli anni ’90, uno stile iconico che dà forma a bikini sexy e vintage

Restando in tema di bikini, l’appeal degli anni ’90 è un altro elemento di forte ispirazione per il look dell’estate che sta arrivando. Ha già conquistato le fashion addicted dell’universo vintage, come la nota influencer e top model Bella Hadid. È la riscoperta di uno stile che ha segnato un’epoca, anche nei costumi da bagno, riletto per adeguarsi alla sensibilità di oggi.

Tra i brand che propongono bikini in linea con le nuove tendenze ci sono Gallo, Chiara Ferragni e Banana Moon con il suo mood californiano. E ancora, s.Oliver, F**K e Bruno Banani. Un suggerimento, chi può ovviare all'imbottitura, troverà sicuramente tempi di asciugatura ridotti.

Costume intero, tante interpretazioni di un classico dall’eclettica eleganza

Il costume intero resta uno dei best seller 2022 in grado di adattarsi a ogni carnagione e fisicità. Alcune soluzioni si possono trovare all’interno della linea Essentials di Wolford o con l'animo irriverente di Versace. Tratti di classicità, invece, per il costume intero Maryan Mehlhorn. Infine, adatto anche ad aperitivi sul bagnasciuga la proposta minimalista con cintura in vita del costume intero Chain v neck halter onepiece belt di Michael Kors.

