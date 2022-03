Indagine rincari, Cingolani in Procura: convocato perché informato sui fatti

Rincari bollette, il ministro Cingolani convocato in Procura. GdF: "Dichiarazioni dettagliate e molto utili"

Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani è stato ascoltato per circa 2 ore in Procura, a Roma, come persona informata sui fatti in relazione al fascicolo per manovre speculative su merci aperto dai magistrati dopo l'aumento improvviso del prezzo del gas, dell'energia elettrica e dei carburanti.

L'inchiesta, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e dal procuratore aggiunto Rodolfo Sabelli, è al momento senza indagati, e punta a verificare le ragioni dell'aumento. Il ministro, secondo quanto apprende l’Agi, avrebbe reso dichiarazioni considerate "dettagliate e molto utili" dagli inquirenti. Le indagini sono delegate ai militari della Guardia di Finanza che hanno avviato gli accertamenti.

