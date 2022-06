Londra: Kevin Spacey in tribunale, sarà processato per abusi su tre uomini

L'attore Kevin Spacey sarà processato a Londra con l'accusa di aver abusato tre uomini

Una folla di giornalisti, fotografi e curiosi hanno accolto e atteso l’uscita dell’attore due volte premio Oscar per I soliti sospetti e American Beauty, Kevin Spacey, fuori della Westminster Magistrates Court di Londra, dove il 62enne è arrivato per l'udienza preliminare.

L'incontro è durato mezz'ora e il prossimo 14 luglio, Spacey dovrà affrontare un processo e rispondere alle accuse mosse da tre uomini, che lo incolpano di aver subito attività penetrative non consensuali. Il vice magistrato capo Tan Ikram ha concesso a Spacey la cauzione incondizionata fino alla sua prossima apparizione in tribunale, un'udienza di patteggiamento. Naturalmente, Kevin Spacey “nega strenuamente qualsiasi azione criminosa in questo caso", come dichiarato dal suo avvocato Patrick Gibbs.

Leggi anche: