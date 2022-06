Morto il bimbo caduto in una vasca biologica: il piccolo aveva solo un anno

Ferrara, muore il bimbo caduto in una vasca biologica: aveva solo un anno e mezzo

Risvolto tragico per la vicenda accaduta ieri nel ferrarese. Il bimbo di un anno e mezzo caduto in una vasca biologica è deceduto in mattinata. Il piccolo si trovava in un’azienda agricola quando, sfuggito dai genitori, è precipitato nel bacino contenente acque reflue. La mamma si sarebbe gettato per salvare la vita del figlio e la nonna, presente sul luogo, sarebbe stata la prima a soccorrerlo.

Leggi anche: