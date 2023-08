"Spazzolo mia figlia in giardino così che i pidocchi possano sopravvivere"

Spazzola la figlia in giardino per non uccidere i pidocchi, la bizzarra scelta di una madre vegana

Fare di tutto per salvare i pidocchi venuti dalla testa del figlio. No, non è la trama di un film al limite con il surreale, ma bensì la realtà. Una mamma che per scelta che deciso di non uccidere nessun essere vivente, ha risposto alla vicina di casa che lei avrebbe solo pettinato la figlia in giardino per consentire ai pidocchi di continuare a vivere.

Per questo motivo la donna, come scrive ilFattoQuotidiano, madre della migliore amica della bambina infestata dai pidocchi, si è rivolta alla life coach Alex Carlton sul sito australiano Nine.com.au per dei consigli.

Ma il post, come sostiene The Mirror, è anche recentemente apparso sulla piattaforma social americana Reddit: “Mia figlia di sette anni è la migliore amica della ragazza della porta accanto, la cui famiglia è vegana. Va bene; rispettiamo la loro scelta e prepariamo anche cibo speciale quando River viene a giocare. Il mio problema è che recentemente questa bambina altrimenti deliziosa era a casa nostra e si grattava furiosamente… ho scoperto così che aveva i pidocchi”, ha scritto.