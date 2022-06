BAMBI, Storia di una metamorfosi, di Emiliano Reali

Bambi. Storia di una metamorfosi - La recensione

“Bambi, seducente, misteriosa, bellissima si muove come una pantera nella notte romana in cerca delle sue prede, attira, soddisfa e poi svanisce nel buio per tornare a indossare, alla luce del giorno, i panni di Giacomo. Ma chi è veramente Bambi? È quello che il lettore cercherà di scoprire nella prima parte del libro. Nella seconda parte, Bambi/Giacomo decide di iniziare il percorso per la rettifica del sesso biologico, passo decisivo verso una nuova vita. Ma il passato non si annienta così, con un colpo di spugna. Nell’ultima parte Bambi è alle prese con l’amore, quello con la A maiuscola, ma non quello delle principesse, perché Bambi non inizia e non finisce nessuna favola. Anzi, è nella realtà che vuole tuffarsi, a testa alta e con tutto il cuore, orgogliosa delle proprie cicatrici. Ricco di personaggi festosi, eccentrici, tormentati, e pieno di colpi di scena, di pagine commoventi, di amore per la vita, seduzione e lacrime, il libro è stato definito da Edmund White “uno dei primi e migliori romanzi a tematica transessuale”. Emiliano Reali porta a galla l’emisfero sommerso delle realtà transessuali con un racconto duro ma delicato. Un romanzo estremamente realistico e poetico. Una trilogia in un unico volume per raccontare la trasformazione di Bambi, il suo coraggio, il cambiamento”: è questa la sinossi che si legge sulla bandella della copertina del libro di Emiliano Reali, “Bambi. Storia di una metamorfosi”, edito da Avagliano.

Si tratta di un romanzo in cui Reali affronta problematiche fondamentali per comprendere la società e non perdersi nelle relazioni. Emergono sentimenti, emozioni che avvolgeranno il lettore coinvolgendolo in una trama a dir poco avvincente e convincente. Persuade il racconto di Giacomo/Bambi: la voglia di costruire la propria identità per riconoscersi innanzitutto nella propria sessualità ed essere accolto e riconosciuto anche fra gli altri. Sebbene si tratti di un tema che ricordiamo in Italia ha riscontrato non poche incomprensioni, Emiliano Reali ne parla utilizzando la sua arma: la scrittura e con le parole saprà raggiungere molti cuori. È già un libro di successo come d’altronde i precedenti e il segreto consiste nella verità della narrazione, oltre a un modo di dipanare la storia con semplicità ed esuberanza, come i personaggi descritti da Reali. Non ricorre ad artifici. L’entusiasmo, la passione trasudano da ogni suo lavoro e sono ingredienti di una ricetta scritturale che non tradiscono nemmeno “Bambi. Storia di una metamorfosi” dove per di più l’Autore vince l’ignoranza e il pregiudizio che spesso confinano nella solitudine.La narrazione scorre tra Roma e Bassano del Grappa: luoghi del cuore, del centro di una realtà che da una periferica esistenza Bambi assume il ruolo di protagonista, acquista centralità nella scena teatrale dell’agire, così da “bruco” finalmente muta in una “farfalla” mostrandosi nella sua autenticità. Ebbene, Emiliano Reali auspica che con questa nuova avventura narrativa possa essere d’aiuto, dar voce e coraggio a chi non ne ha, e che la metamorfosi di Bambi sia un esempio concreto: tutte le diversità possono convivere e coesistere. Ognuno a suo modo nel rispetto delle singole personalità. In fondo, l’unicità comporta ricchezza, non l’omologazione.

