Italgas accelera su digitale e green: Navarra presidente, Gallo confermato Ceo

Italgas, "Il nostro Paese ha una potenzialità di 8-10 miliardi di metri cubi di biometano"

Investimenti digitali, decarbonizzazione, idrogeno verde e prospettive future: sono queste alcune delle parole chiave che hanno guidato l'assemblea degli azionisti di Italgas. L'amministratore delegato Paolo Gallo ha tracciato il quadro della società.

Gli investimenti di Italgas "hanno visto dal 2016 una crescita importante se pensate che in questo periodo sono stati investiti 4 miliardi di euro sulla rete e le hanno permesso di espandersi, di diventare intelligente e di crescere. Nell'ultimo anno abbiamo sfiorato i 900 milioni di investimenti con un incrememto dell'11,5% e soprattutto siamo fieri che anche la Regione Sardegna oggi possa avere il gas naturale nel modo più flessibile, con Gnl".

“Nel piano 2021-27 abbiamo allocato 1,5 miliardi solo per la digitalizzazione della rete di cui una parte è il completamento dei contatori digitali di cui rimangono solo una parte, alcune migliaia, i più difficili da raggiiungere, dove non abbiamo un accesso diretto. Ma contemporaneamente abbiamo gà avviato la sostituzione di tutti gli altri dispositivi sulla rete e li rendiamo digitali", ha spiegato Gallo sottolineando come "alla fine di quest'anno potremo dire di avere una rete quasi completamente digitale e siamo gli unici in Europa e forse nel mondo ad averla".

Gli obiettivi della Commissione Ue per smarcare dal gas russo su biometano e idrogeno "sono sfidanti e non banali e raggiungibili solo unendo le forze migliori". "Il nostro Paese ha una potenzialita' di 8-10 miliardi di metri cubi di biometano" che "rappresentano il 10% della domanda".

Per quanto riguarda il bilancio “il debito ci lascia tranquilli, il 93% è a tasso fisso con un costo tra i piu' bassi del settore e con scadenza al 2030". “Abbiamo una liquidità importante di 1,4 miliardi che ci permette di affrontare le difficolta' nei prossimi mesi e nei prossimi anni".

Inoltre, l'assemblea degli azionisti di Italgas, con soci pari al 76,7% del capitale, ha approvato il bilancio 2021 e la distribuzione del dividendo di 0,295 euro. I soci hanno anche rinnovato il consiglio di amministrazione, con i vertici indicati da Cdp Reti. Benedetta Navarra e' il nuovo presidente. Confermato l'amministratore delegato Paolo Gallo. Il nuovo consiglio restera' in carica per 3 esercizi, fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio 2024.

"Ci piacerebbe molto crescere nel settore dell'acqua dove potremmo portare le competenze che abbiamo acquisito e sviluppato nel settore del gas". Durante l'assemblea Gallo aveva detto che efficienza energetica e acqua sono i comparti in cui Italgas vede "nuove opportunita' di crescita" facendo "leva sulle competenze e sulle eccellenze sviluppate internamente. Abbiamo una societa', Italgas acqua e abbiamo un piccola attivita' vicino a Caserta. Vogliamo portare la nostra esperienza nel settore dell'acqua". A chi gli chiedeva dell'interesse in passato per Acquedotto Pugliese, Gallo ha precisato: "In effetti il dossier non e' piu' apparso sui radar. Anche noi ne abbiamo perso la visibilita'".

