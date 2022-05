Leproux (Teamsystem): "La trasformazione digitale è la stella polare del Pnrr”

Leproux: rimangono ancora delle opportunità per le imprese

“La trasformazione digitale, insieme al tema della sostenibilità, rappresenta la stella polare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di conseguenza dello sviluppo e della crescita del nostro paese nel corso dei prossimi anni”, ha commentato Federico Leproux, Ceo di TeamSystem. “Si tratta di un’opportunità di portata storica per digitalizzare in modo esteso il nostro tessuto imprenditoriale, per lanciare una vera e propria trasformazione digitale di sistema e costruire un’economia più dinamica, sostenibile, tecnologica e inclusiva. Adesso è necessario predisporre al meglio tutti quei provvedimenti che possano avvicinare realmente gli interventi del PNRR alle imprese, così come agli studi professionali, categoria chiave per l’economia del Paese che ha grazie al digitale l’opportunità di evolversi in business partner, capace di assistere il cliente in un rapporto di consulenza continua. Occorre rendere accessibili ai soggetti che ne devono fruire ogni strumento, ogni procedura, ogni passaggio burocratico. Quindi è chiaro che gli investimenti, i fondi, da soli non bastino, ma sono parimenti necessarie norme che semplifichino gli iter per rendere più fluido l’utilizzo degli stessi”.

