Sanità, pandemia e Pnrr: al via il Meeting Rimini "Una passione per l'uomo"

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Meeting Rimini e la sfida del Covid. Speranza: "Bisogna investire di più sul nostro servizio sanitario nazionale"

Come sarà gestita la pandemia nel prossimo governo? Questa domanda è uno dei temi affrontati durante Meeting di Rimini 2022. Sanità, pandemia, investimenti e Pnrr, ma anche finanziamenti al Servizio Sanitario Nazionale.

"Il Covid ci ha insegnato tanto e la lezione più grande che ci ha dato è che bisogna investire di più sul nostro servizio sanitario nazionale, la cosa più preziosa che abbiamo. Dobbiamo metterci più risorse. Tante in più sono arrivate in questi ultimi anni: 20 miliardi dal Pnrr, per la prima volta un Pon salute di 625 milioni e 10 miliardi in più sul Fondo sanitario nazionale in 3 anni", ha dichiarato Roberto Speranza, Ministro della salute.

"Una passione per l'uomo" è il titolo di questa edizione della kermesse, in scena dal 20 al 25 agosto, entrata nel vivo già nella prima giornata con l'intervento del commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, e in serata con il talk con il Ministro Speranza, per riflettere sul ruolo della sanità dopo il Covid.