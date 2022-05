Piazza Affari in rally (+2,84%). Spread e rendimenti in calo

Borsa: chiude in netto rialzo (+2,84%), balza Unicredit

La Borsa di Milano prosegue sulla strada del recupero dopo il recente trend ribassista e chiude con un convincente rialzo del 2,84% a 23.724 punti. Tra le blue chips spicca il balzo a doppia cifra di Unicredit (+10,79% a 9,3720 euro per azione) stimolato anche dal via al programma di buy back. Lo spead è in calo a 190 punti base, con il rendimento del Btp decennale che scende al 2,9%.

I titoli sugli scudi

In evidenza tutta la filiera del risparmio gestito (Banca Generali +5,92%, Azimut +3,43%, Mediolanum +4,34%) sulla scia delle indiscrezioni di stampa che vorrebbero Mediobanca (+0,43%) al centro di un complesso riassetto che comporterebbe anche la sua uscita da Generali (+0,37%). Nella call sulla trimestrale, tuttavia, l’amministratore delegato Alberto Nagel ha affermato che non vi sono dossier aperti.

Tra gli altri finanziari Intesa Sanpaolo +4,21%. Bene anche il lusso con Moncler a +4,39% e Ferragamo con un +10,08% dopo l'annuncio della strategia che punta a raddoppiare i ricavi. Per quanto riguarda gli industriali, Stellantis +2,97% mentre Brembo ha fatto +9,33% dopo i conti del periodo. Nell'energia Eni ed Enel rispettivamente a +2,36 e +2,73 per cento.

