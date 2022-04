Alina Kabaeva ricompare in pubblico con anello al dito. Putin avverte il mondo

Guerra Russia Ucraina, gli Usa temono conseguenze devastanti

La guerra in Ucraina continua da più di due mesi. Proprio dall'inizio del conflitto armato si erano perse le tracce di Alina Kabaeva, la compagna "segreta" di Putin. C'era chi parlava di un suo trasferimento in Svizzera e chi ipotizzava che fosse nascosta in un bunker in Siberia, ma adesso è uscita allo scoperto e questo significa che lo Zar sta mandando un segnale al mondo. Alina Kabaeva è il punto di non ritorno. Se le sanzioni colpiscono lei, - si legge sul Corriere della Sera - significa che per Usa ed Europa ogni possibilità di recuperare un rapporto almeno formale con Vladimir Putin è persa. La trentottenne ex ginnasta ritmica, sabato scorso è riapparsa a Mosca alla Vtb Arena, come madrina di una gara nazionale dei migliori giovani ginnasti russi. Dietro di lei, un grande manifesto con sopra la scritta «Z».

Putin è ufficialmente celibe dopo il divorzio dalla prima moglie Ludmila Chrebneva, dalla quale ha avuto Maria e Katerina, di 36 e 35 anni. La relazione con l’ex ginnasta è diventata di pubblico dominio nel 2008. Kabaeva ha tre figli piccoli che vivono con lei. Ci sono pochi dubbi sull’identità del padre, anche se lei e il Cremlino hanno sempre negato qualunque coinvolgimento del presidente. Nell’imporre sanzioni personali a Putin, gli Usa hanno la formula "le figlie adulte", lasciando fuori la sua nuova famiglia e la sua attuale compagna, che alla Vtb Arena esibiva un anello alla mano destra, dove in Russia si porta la fede matrimoniale. Adesso, secondo il Wall Street Journal, starebbero valutando di imporre sanzioni nei confronti della donna, come richiesto dal governo ucraino. Ma il ministero del Tesoro teme possibili conseguenze, perché Putin potrebbe reagire "in modo aggressivo".

