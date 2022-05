Biden: "Putin ha portato la distruzione in Europa". I russi bombardano Odessa

Guerra Russia Ucraina, tre missili lanciati in pieno centro ad Odessa

La guerra in Ucraina rischia di trasformarsi in un conflitto mondiale. Mentre i russi colpivano pesantemente la città di Odessa, con tre attacchi missilistici registrati in pieno centro, Biden attaccava ancora una volta con parole forti il presidente russo. "La guerra di Putin ha portato distruzione in Europa e ha minato il futuro di prosperità e sicurezza". Lo ha affermato il presidente americano, Joe Biden, celebrando l'Ue, "una forza globale per la pace, per combattere tutte le sfide che ci troviamo di fronte". Le autorità ucraine hanno confermato che c'è stato un nuovo attacco missilistico sulla città di Odessa. Tre forti esplosioni sono state sentite dal centro della città. La prima esplosione è stata abbastanza forte da scuotere le finestre e far scattare gli allarmi delle auto vicine. Lo riferisce la Bbc. Tre missili Kinzhal sono stati lanciati da un aereo russo Tu-22 e hanno colpito la regione di Odessa, ferendo due persone e distruggendo cinque edifici di infrastrutture turistiche.

Lo ha riferito il servizio stampa del Comune di Odessa su Telegram, riporta l'agenzia ucraina Ukrinform. Intanto il presidente americano Joe Biden ha intimato ai vertici della sicurezza di mettere fine alla fuga di notizie sulla condivisione da parte degli Usa di informazioni di intelligence con l'Ucraina. Lo riferisce la Cnn citando una fonte interna, secondo la quale il capo della Casa Bianca la settimana scorsa ha parlato con il segretario alla Difesa, Llyod Austin, il direttore della Cia William Burns e il direttore della intelligence nazionale Avril Haines, dopo che sui media era circolata la notizia che informazioni fornite dagli Usa avevano aiutato gli ucraini a uccidere generali russi.

Leggi anche: