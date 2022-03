Comandante russo investito con un tank dai suoi: i soldati non ne possono più

Guerra Russia Ucraina, “comandante russo investito con un tank da un suo soldato”

Ieri un comandante russo sarebbe stato investito da uno dei suoi soldati con un carro armato, in un gesto d'ira per l'alto numero di perdite della sua unita' nel conflitto in Ucraina. A riferirlo e' il reporter ucraino Roman Tsymbaliuk. Sui social sono state diffuse immagini del colonnello russo Yuri Medvedev, comandante della 37/ma brigata fucilieri motorizzati, trasportato in ospedale in Bielorussia con gravi ferite alle gambe. Secondo fonti d'intelligence occidentali, citate dal Guardian, l'alto ufficiale sarebbe morto. Tsymbaliuk stima che il suo battaglione abbia perso finora meta' dei circa 1.500 componenti tra morti e feriti.

Ucraina: Kiev, ucciso un altro generale russo

Oggi un altro generale russo e' stato ucciso in Ucraina. Yakov Ryezantsev e' morto a Chornobaivka, una zona di pesanti combattimenti a nord di Kherson, ha comunicato Oleksiy Arestovych, consigliere della presidenza ucraina. Lo riporta il Kyiv Independent. Secondo gli ucraini Ryezantsev e' il settimo generale ucciso dall'inizio dell'invasione russa. Anche decine di colonnelli e altri ufficiali sarebbero morti durante i combattimenti, secondo Kiev.

Ryezantsev e' a capo della 49a Armata di armi combinate nel Sud. Se la sua uccisione venisse confermata, si tratterebbe di un duro colpo all'esercito russo, secondo gli esperti. Secondo quanto riferito dagli ucraini, sono ormai oltre cinque le figure di spicco dell'esercito russo uccise dall'inizio della guerra il 24 febbraio.

